Feuerwehr Bedburg-Hau schlägt Scheibe ein Mutter schließt acht Monate altes Baby versehentlich in Auto ein

Berherzter Einsatz in Bedburg-Hau: Die Freiwllige Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst des Kreises Kleve sind am Freitagmorgen um 10.10 Uhr auf einen Parkplatz am Rosendaler Weg alarmiert worden. Vor Ort stellte sich eine Situation heraus, die sich wirklich kein Elternteil wünscht: Der Mutter war bei Ausladen von Taschen die Tür des VW Passat zugefallen.