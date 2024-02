Polizei und Feuerwehr löschten Zimmerbrand in Bedburg-Hauer Flüchtlingsunterkunft

Bedburg-Hau · In der Flüchtlingsunterkunft in Bedburg-Hau hat es am Donnerstag gebrannt. Feuerwehr und Polizei bekämpften den Brandherd, verletzt wurde niemand. Was laut den Einsatzkräften in Flammen stand.

23.02.2024 , 11:25 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau war im Einsatz. Foto: Feuerwehr Bedburg-Hau

Aus unbekannter Ursache ist es am Donnerstagnachmittag (22. Februar 2024) zu einem Feuer in einem Zimmer der kommunalen Unterbringungseinrichtung in Bedburg-Hau gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau wurde um 16.19 Uhr zur Hauer Straße alarmiert. Laut den Einsatzkräften waren Kleidungsstücke in Brand geraten. Erste Löschversuche wurden von Polizeibeamten mit einem Feuerlöscher vorgenommen. Abschließende Löschmaßnahmen erfolgten durch einen Angriffstrupp der Feuerwehr unter Atemschutz. Brandrauch drang durch aufgekippte Fenster auch in einen angrenzenden Wohncontainer ein. Darin befindliche Personen wurden aus dem Gebäude gebracht und durch den Rettungsdienst gesichtet. Anschließend wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Um 17.43 Uhr war der Einsatz beendet.

(RP)