Brand von Seniorenheim in Bedburg-Hau Dramatische Bilder bei Einsatz – „Die seelische Aufarbeitung wird dauern“

Am Tag nach dem Brand im Altenheim Haus Simon im Bedburg-Hauer Ortsteil Qualburg ist Tobias Lamers noch immer angefasst. Der 35-Jährige ist sich klar darüber, dass die Verarbeitung des Geschehens Wochen, womöglich gar Monate benötigen werde. Vier Menschen waren in den frühen Morgenstunden gestorben, zwei Frauen im Alter von 50 und 74 Jahren sowie zwei 66 Jahre alte Männer. „Wir Feuerwehrleute werden sehr umfassend ausgebildet. Aber auf ein solches Ereignis kann man nicht vorbereitet werden“, sagt Lamers, der als Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr einer der ersten am Einsatzort war.