Im Gemeindezentrum Das wird das erste Gemeindefest in Bedburg-Hau

„So ein Fest war schon lange ein Anliegen der Politik“, sagt Bürgermeister Stephan Reinders. Und tatsächlich habe die Idee, das Gemeindezentrum zu beleben, großen Charme. „Wir haben keinen klassischen Marktplatz oder eine Fußgängerzone. Aber wir haben unser Gemeindezentrum. Und das wollen wir durch die Aktion beleben“, sagt Reinders. Dafür wurde auch Geld in den Haushalt eingestellt. „Uns war aber von vorneherein klar: Das geht nicht alleine“, sagt Reinders. Darum hatte sich eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe gegründet – und auch ganz viele Vereine werden am 25. August mit im Boot sein. „Die Vorbereitung hat schon gut geklappt. Wenn das Gemeindefest jetzt auch so ankommt, wie wir es uns erhoffen, kann ich mir vorstellen, dass wir das in Zukunft durchaus wiederholen werden“, sagt der Bürgermeister.