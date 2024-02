Fahrerflucht in Bedburg-Hau Motor bei Porsche-Unfall herausgerissen – jetzt sucht die Polizei Zeugen

Nach dem spektakulären Unfall mit dem Porsche 911 in Bedburg-Hau, nach dem vom Fahrer jede Spur fehlt, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Was war geschehen? Am Sonntag erhielt die Polizei gegen 1.30 Uhr den Hinweis, dass sich an der Uedemer Straße in Höhe der Lerchenstraße in Bedburg-Hau, ein Porsche 911 im Feld befinden würde.