War eine Zigarette der Auslöser? Vier Tote bei Brand – Ermittlungen gegen 71-jährigen Bewohner in Bedburg

Nach dem tödlichen Feuer in einem Altenheim in Bedburg-Hau hat die Staatsanwaltschaft offiziell die Ermittlungen gegen einen Bewohner eröffnet. In seinem Zimmer waren die Flammen ausgebrochen.

05.03.2024 , 13:30 Uhr

(lukra/dpa)