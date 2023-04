Bahnen in Bedburg-Hau Endlich wieder Minigolf auf dem LVR-Gelände spielen

Der Förderverein Bedburger Begegnungspark hat bereits letztes Jahr die Minigolfanlage im Klinikgelände einigermaßen in Schuss gebracht, so dass eine Runde gespielt werden konnte. Dank der großen Nachfrage und Begeisterung beim Herbstfest vom Verein im vergangenen Oktotober, werden einige Vereinsmitglieder in diesem Frühling noch einige Bahnen in Angriff nehmen. Am Sonntag 23. April, von 13 bis 17 Uhr lädt der Verein Familien, Ausflügler und weitere Interessierte dazu ein, kostenlos eine Runde zu spielen. Man kann dann die Schönheit des Geländes in gemütlicher Atmosphäre entdecken und spüren. Die Vereinsmitglieder bieten Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränke an, informieren über die Arbeit und Pläne des Vereins und verteilen Schläger und Bälle.