Einbruch in Bedburg-Hau Unbekannte brechen in Firmenhalle an der Bedburger Weide ein

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Mittwoch (10. April 2024) auf Donnerstag ein Fenster an einer Firmenhalle in Bedburg-Hau auf. Die Halle befindet sich an der Ecke Bedburger Weide / An der Molkerei. Im Halleninneren versuchten die Einbrecher, die Metalltür zum Aufenthaltsraum aufzuhebeln.