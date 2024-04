Nur kurz gelüftet Einbrecher steigen durch offenes Fenster in Schlafzimmer ein

Unbekannte Täter nutzten am Samstagmorgen (20. April 2024) die Gunst der Stunde und stiegen in ein zum Lüften geöffnetes Fenster einer Doppelhaushälfte an der Breiten Straße in Bedburg-Hau ein. Durch das Fenster gelangten die Täter direkt in das Schlafzimmer der Haushälfte. Dort entwendeten sie eine Schmuckkassette aus dem Nachttisch und flüchteten durch das Fenster in unbekannte Richtung.