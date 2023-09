Die Letzte ihrer Art im Kreis Kleve Ein Besuch in der Bahnhofsgaststätte Bedburg-Hau

Es ist dieser ganz typische, für viele Menschen ur-vertraute Geruch, wenn man eine alte Kneipe betritt: eine Mischung aus Holzvertäfelungen, Bier und eine ganz leichte Note Zigarettenrauch. Letzteres ein Relikt aus Zeiten, in denen man in Kneipen noch rauchen durfte. An den Wänden hängen Bilder mit dicken, goldenen Rahmen, altertümliche Lampen hängen von den Decken. Es herrscht eine urige Wohlfühlatmosphäre.