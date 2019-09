Niederrhein-Doppelrenntag : Traben für krebskranke Kinder

Insgesamt 150 Sponsoren hat Uwe Zevens für die diesjährige Trabrennveranstaltung gewinnen können. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Am Wochenende des 14. und 15. September findet der Niederrhein-Doppelrenntag auf dem Heisterfeldshof statt. In einem Rennen tritt Sonja Northing gegen Peter Driessen an. Die Erlöse werden für krebskranke Kinder gespendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Die Nervosität ist Uwe Zevens im Vorfeld seiner Pressekonferenz zum Niederrhein-Doppelrenntag anzumerken. Eilig bespricht er sich mit seinen Kollegen, sammelt noch schnell Unterlagen zusammen, dirigiert die Protagonisten fürs Foto. Man merkt: Das Projekt ist ein Herzensanliegen für Zevens. Schon zum 15. Mal veranstaltet er nun die Rennsportveranstaltung auf seinem Heisterfeldshof in Bedburg-Hau. Am Wochenende des 14. und 15. September ist es so weit. „Wir empfinden die Veranstaltung immer als ein wirklich unvergessliches Erlebnis: für die Teilnehmer, Zuschauer und die Spendenempfänger“, sagt Chef-Organisator Zevens. Erstmals erstreckt sich die Trabrennsportveranstaltung über zwei Tage. „Wir probieren das in diesem Jahr einfach aus. Wenn es funktioniert und die Leute das Konzept annehmen, behalten wir das bei“, sagt er. Insgesamt zehn Rennen werden am Samstag, fünf weitere am Sonntag stattfinden. Zudem hat der Heisterfeldshof ein umfassendes Rahmenprogramm geschnürt. „Für unsere Gemeinde ist das Trabrennen der sportliche Höhepunkt des Jahres“, sagt Karl-Heinz Gebauer, stellvertretender Bürgermeister in Bedburg-Hau.

Zum Programm: Der erste Startschuss für ein Trabrennen fällt am Samstag um 13:30 Uhr, der letzte um 18:10 Uhr. Zwischenzeitlich wird Lukas Kepser, der zu Beginn des Jahres durch seine Teilnahme am RTL-Talentwettbewerb „Deutschland sucht den Superstart“ in der Region für Furore gesorgt hat, auftreten. „Lukas Kepser ist mittlerweile ein großer Name und tritt bundesweit auf. Wir sind stolz, ihn für unsere Veranstaltung gewonnen zu haben“, sagt Zevens. Auch sportlich hat er ins oberste Regal gegriffen: Beim Vergleichskampf der besten deutschen und niederländischen Sulkyprofis gastieren die besten Sportler Europas in Bedburg-Hau. Zur Erklärung: Ein Sulky ist ein einachsiges Pferdefuhrwerk. Einer der Sportpromis ist der Niederländer Rick Ebbinge, der erste Traber-Weltmeister aus dem Nachbarland. Am attraktivsten für die Sportler dürfte der Niederrhein-Marathon über 3000 Meter sein. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro.

Info Der Heisterfeldshof hilft krebskrankem Ben Krebskranker Ben Der dreijährige Junge aus Materborn leidet an Leukämie. Zwischenzeitlich befand er sich im künstlichen Koma. Die Initiative „Wir helfen Ben“ sucht einen Stammzellenspender und sammelt Geld für die Familie. Im Zuge der Aktion "For Children Living" verkauft Zevens beim Rennwochende CDs mit der für das Projekt komponierte Lied. Anteilig erhält auch "Wir helfen Ben" Gelder aus dem Erlös.

Tags darauf dann duellieren sich beim Familientag Teilnehmer in fünf weiteren Wettbewerben, der Höhepunkt ist das 5000-Euro-Rennen. Zudem lässt Zevens im Cirquit ein Auto gegen ein Pferd antreten. Für besonders attraktiv hält er auch das Rennen zwischen Bedburg-Haus Bürgermeister Peter Driessen und Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing. Schon vor einigen Jahren war Driessen gegen Northings Amtsvorgänger Theodor Brauer angetreten und hatte den Wettstreit für sich entschieden. Nun folgt eine Neuauflage. „Dafür brauchen unserer Bürgermeister auch nicht zu trainieren. Sie fahren tandem, werden also noch von Profifahrern begleitet“, sagt Zevens.