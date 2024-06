Einrichtung in Bedburg-Hau Nach tödlichem Brand in Seniorenheim – wie geht es für Bewohner weiter?

Dieser Brand hatte für Entsetzen in der Region und darüber hinaus gesorgt: Bei einem Feuer im Seniorenheim „Haus Simon“ in Bedburg-Hau waren Anfang März vier Menschen gestorben. Die Flammen brachen im Zimmer eines 71-jährigen Heimbewohners aus, griffen dann auf weitere Zimmer und schließlich auf das gesamte Gebäude über. In der Folge wurde das Gebäude für unbewohnbar erklärt. Personal und Bewohner kamen im Altenheim der WH-Care im Gocher „Neu-See-Land“ sowie bei Clivia im früheren Hotel Cleve unter.