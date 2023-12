Haushaltsentwurf in Bedburg-Hau „Die Haushaltslage ist nicht erfreulich“

Die gute Nachricht nahm Kämmerer Georg Fischer vorweg, als er am Donnerstag dem Rat der Gemeinde Bedburg-Hau den Haushaltsentwurf für 2024 vorlegte: Das Ist-Ergebnis für 2022 ist deutlich besser ausgefallen, als erwartet – und auch 2023 wird das Ergebnis wohl die Planungen übertreffen. So war für 2022 eigentlich ein Plus von knapp 20.000 Euro erwartet worden – am Ende wurden es dann aber 2,915 Millionen Euro Plus. Und auch 2023 wird wohl mit einem verbesserten Jahresergebnis enden – wenn auch immer noch defizitär –, zum einen dank höherer Gewerbesteuereinnahmen, zum anderen durch nicht geplante Landes- und Bundesmittel zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und zur Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen.