Konzept, Speisekarte, Öffnungszeiten Neuer Anfang für die Alte Post in Moyland

So kann es weitergehen für die Alte Post in Moyland. Vor einer Woche haben zum ersten Mal Janes Warnke und Katja van der Louw Gäste bewirtet in ihrer gepachteten Gaststätte – und sie waren komplett ausgebucht. „Das war für uns der Stresstest, und er hat wunderbar funktioniert“, sagt Warnke. Offenbar gibt es viele Menschen, die sich freuen, dass die Alte Post nach jahrelangem Leerstand aus dem Dornröschenschlaf wach geküsst wurde.