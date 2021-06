Derks statt Bitter : Neue Bäckerei für Bedburg-Hau

Ines Bartjes-Derks, ihr Mann André Derks, Wilhelm Bitter und seine Frau Hildegard (von links) vor der Bäckerei in Hasselt.

Bedburg-Hau-Hasselt Die Bäckerei Derks ist in das Ladenlokal von Bitter in Hasselt eingezogen. Es ist die elfte Filiale des Kranenburger Unternehmens.

Dem Ortsteil Hasselt bleibt seine Bäckerei erhalten: In das Ladenlokal der Vollwertbäckerei Bitter an der Kalkarer Straße 33 ist die Bäckerei Derks eingezogen. Am Dienstag war die Eröffnung.

Drei Tage zuvor, am Samstag, 19. Juni, endete für die Bäckerei Bitter eine 40-jährige Ära. Dann nämlich war der letzte Produktions- und Verkaufstag. In dieser Zeit haben sich die Bitters einen Namen gemacht, vor allem durch ihre Vollwert-Brote. „Wenig Kohlenhydrate, keine Chemie, wenig Salz, keine Butter – dafür aber viele Vitamine, Rohrzucker, Natursalze, naturbelassene Rohstoffe und viele wichtige Ballaststoffe“, so beschrieb der 66-jährige Wilhelm Bitter kurz vor der Ladenschließung, was seine Produkte auszeichnete. In den letzten Jahren sind mehr als 30 verschiedene Brotsorten entstanden. Doch nun wollen Wilhelm Bitter und seine Frau Hildegard ihren Ruhestand genießen. Das Ehepaar bedankt sich bei allen Kunden, die ihm und ihrer Vollwertbäckerei über Jahrzehnte die Treue gehalten haben. Beide freut es, dass sich mit Derks ein Unternehmen gefunden hat, das wieder eine Bäckerei an dem Traditionsstandort in Hasselt betreibt.

Für André Derks und seine Frau Ines Bartjes-Derks ist die Filiale in Hasselt bereits die elfte. Dort wollen sie das komplette Angebot bereithalten, das auch an den anderen Standorten verfügbar ist. Aber weil sie die Produkte der Bitters so schätzen und wissen, dass es viele Stammkunden gibt, die ihr Brot so gerne mögen, haben André Derks und seine Frau beschlossen, einige Produkte der Bitters zu übernehmen. So werden fortan vier beliebte Bitter-Brote nach dem Original-Rezept gebacken und angeboten. „Es handelt sich um Apfel-Möhre, Hafer-Kleie, König Ludwig und das Single-Brot“, erläutert André Derks.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in Hasselt am Standort von Bitter eine Filiale betrieben dürfen. Das wird für uns eine Herausforderung. Der Name Bitter ist eine echte Marke und weithin bekannt“, sagt Ines Bartjes Derks. Gleichwohl wird die Beschriftung der Bäckerei natürlich ausgetauscht, denn wo Derks drin ist, soll auch Derks draufstehen. „Die Telefonnummer bleibt allerdings die selbe“, sagt Ines Bartjes Derks.