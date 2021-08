Online vorgestellt : Das sind die Pläne für Bedburg-Haus neues Zentrum

Der Blick vom Rosendaler Weg zeigt rechts die Wohnbebauung mit integrierter Gastromonie, links der Bäcker, im Hintergrund ist Rossmann zu sehen. Foto: gemeinde/architekt

Bedburg-Hau Wohnungen, ein Discounter und ein Schuhgeschäft, Rossmann soll die Straßenseite wechseln. Bedburg-Hau hat einen Entwurf für das Gemeindezentrum vorgestellt. Nun sollen sich Bürger im Internet beteiligen.

Die Katze ist aus dem Sack: Ohne große Vorankündigung hat die Gemeinde Bedburg-Hau auf ihrer Internetseite die Pläne für das Gemeindezentrum veröffentlicht. „Zur Gestaltung einer Gemeinde gehört unter anderem auch, die Grundversorgung, also die Befriedigung von Einkaufsbedürfnissen sicherzustellen“, sagt Bürgermeister Stephan Reinders in einem begleitenden Schreiben. Bürger wollten in der Gemeinde einkaufen. „Rat und Verwaltung stellen seit vielen Jahren fest, dass durch fehlendes Angebot ein erheblicher Kaufkraftverlust entsteht.“ Geld, dass eigentlich allen in der Gemeinden zu Gute kommen solle. „Als nun bekannt wurde, dass der Baukörper der ehemaligen Hauptschule nach 2023 keiner weiteren Nutzung mehr zugeführt werden kann, reifte die Idee, an dieser Stelle Einzelhandel und und Wohnungsbau zu realisieren“, sagt Reinders. Nun sei es an der Zeit, „eine bisher intern diskutierte Planung der Verwaltung vorzustellen, die sich im Laufe der Zeit auch durch die Mitarbeit von Ratsvertretern immer wieder verändert hat. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Seitens der Verwaltung nicht bei „Null“ anfangen, sondern bereits mit einer Idee ins Rennen gehen“, sagt Reinders. Dabei sei ihm wichtig zu betonen, dass der Entwurf noch keine abschließende und damit fertige Planung darstellt.

Die als Entwurf vorliegende Planung sieht die Errichtung von zwei Fachmärkten wie auch die eines weiteren Discountergebäudes vor. In den Unterlagen des Planers, Völling Architekten, die frei zugänglich auf der Seite veröffentlicht wurden, sind als Marken Deichmann, Rossmann und Netto zu sehen. „Da sich ein bereits ansässiger Fachmarkt vergrößern möchte, ist es für mich wichtig, einen Nachmieter für den frei gewordenen Einzelhandelsraum zu finden“, sagt Reinders. Dabei handelt es sich um Rossmann, die derzeit noch genau gegenüber, auf der anderen Seite des Rosendaler Wegs angesiedelt sind. „Es soll kein Leerstand produziert werden.“ Auch wenn in der Präsentation Deichmann schon auftaucht, wolle er jedoch betonen, dass bezüglich einer Ansiedlung noch keine Verträge mit der Kette geschlossen wurden. „Ziel ist es jedoch, dass ein Schuhfachmarkt ansässig wird“, sagt Reinders.“ Zusätzlich sollen etwa 25 teilweise öffentlich geförderte Wohnungen und eine Bäckerei mit Cafébetrieb (in den Plänen Reffeling) und möglicherweise auch Platz für eine Gastronomie entstehen.

Vom Planer heißt es, der Entwurf sehe vor, sich in die umliegende Struktur einzugliedern, auf die bestehende Bebauung Rücksicht zu nehmen und das Areal des Gemeindezentrums weiterzuentwickeln. So solle ein höherer Anteil an Begrünung die Nutzung für Café und Gastronomie attraktiv gestalten. Außerdem sei unter anderem eine Neugestaltung der Verbindung vom Honigsberg zum Rosendaler Weg angedacht. „Diese verläuft flussartig, begleitet von intensiver Begrünung, an dem Plangebiet vorbei und öffnet sich zum Rathausplatz.“

Der Entwurf im Vergleich mit einer Luftaufnahme der aktuellen Situation. Zum Rosendaler Weg hin (oben) sieht man die Bäckerei (gelbe Sonnenschirme). Links, in Form eines umgekippten „L“ und eingefasst, die Wohnbebauung, davor Rossmann und Deichmann mit grünem Dach, unten der Discounter Netto. Foto: gemeinde/architekt

Nun sind die Bürger am Zug. Der Planungsstand ist ab sofort auf der Homepage der Gemeinde einzusehen. Bis zum 30. September besteht nun die Möglichkeit, im Rahmen der Bürgerbeteiligung über das eigens für diesen Zweck bereitgestellte Kontaktformular Eingaben an die Gemeinde zu richten. „Wir haben uns bewusst für dieses neue Verfahren entschieden, um nicht nur einen einzelnen Termin anzubieten, an dem möglicherweise viele Bürger zeitlich nicht teilnehmen können“, sagt Stephan Reinders. „So hat man die Möglichkeit, sich in Ruhe mit den Vorschlägen auseinanderzusetzen, seine Idee zu formulieren und dann Rat und Verwaltung mitzuteilen.“

Ihm sei durchaus bewusst, dass der Anblick des Schulkörpers bei vielen Menschen Erinnerungen weckt, sagt der Bürgermeister. „Aber wir wissen auch, dass es dauerhaft zum Verfall des Gebäudes käme. Eine wirtschaftlich sinnvolle Nachnutzung lässt sich für eine Gemeinde wie Bedburg-Hau leider nicht darstellen. Investoren, die den Schulkörper kaufen und dann umbauen würden, lassen sich für eine Nachnutzung eines alten Gebäudes ebenfalls leider nicht begeistern.“

Der Parkplatz ist zentral angelegt. Laut städtebaulichem Entwurf gibt es hier 110 Stellplätze für Anwohner und Kunden. Foto: gemeinde/architekt