Jessica Elsmann : Das ist Bedburg-Haus neue Tulpenprinzessin

Jessica Elsmann ist die neue Tulpenprinzessin in Bedburg-Hau. RP-Foto: Markus van Offern Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Jessica Elsmann ist in der kommenden Session das Karnevalsoberhaupt in Bedburg-Hau. Die 31-Jährige kommt aus einer jecken Familie – und steckt mitten in der Vorbereitung. Doch mit Blick auf die Inzidenzen wachsen Zweifel.