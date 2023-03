Neueröffnung in Bedburg-Hau Schokoladen-Sommelier eröffnet Café Happy Chocolate in Hasselt

Das Frauenquartett aus Udo Jürgens‘ „Aber mit Sahne“, hätte bestimmt viel Freude an dem neuen Café Happy Chocolate gefunden. Denn das Café von Inna Wibe ist zum 1. März aus dem Teamsports in Hasselt, das in Kürze abgerissen wird, in das neue Domizil an der Kalkarer Straße (B 57) in die ehemalige Gaststätte „Haus Vehreschild“ umgezogen.