Bedburg-Hau : CDU-Kinderfest mit Karnevalsstimmung

Bedburg-Hau Die Jugendfeuerwehr Bedburg-Hau, die DLRG und die Hasselter Carnevalsgesellschaft waren mit ihren Aktiven vor Ort und boten ein buntes Aktionsprogramm.

(RP) Jetzt waren wieder viele Kinder und Erwachsene der Einladung des CDU-Gemeindeverbandes zum Kinderfest gefolgt und wurden nicht enttäuscht. Es gab viele neue Spielangebote, betreut durch die ehrenamtlichen Helfer der CDU. Ebenfalls waren die Jugendfeuerwehr Bedburg-Hau, die DLRG und die Hasselter Carnevalsgesellschaft mit ihren Aktiven vor Ort und boten ein buntes Aktionsprogramm. Alle Kinder, die an den Spielrunden teilnahmen, erhielten jeweils zwei Lose gratis für die Verlosung von Spielzeug, Lernmaterial und auch Abenteuertagen. Weitere Preise konnten durch das Mitmachen an den Spielständen erworben werden. Informationen über ihre ehrenamtliche Tätigkeit gab auch der Förderverein der LVR-Dietrich-Bonhoefferschule für Körper- und Mehrfachbehinderte in Hau.