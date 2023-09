Bürgermeister Stephan Reinders „Viele Kommunen gehen am Stock“

Die Kommunen haben einen Brandbrief an Ministerpräsident Hendrik Wüst geschrieben, mit dem sie auf die teils prekäre Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen hinweisen. Im Rat der Gemeinde Bedburg-Hau erklärte Bürgermeister Stephan Reinders auf Nachfrage von Stephan Haupt (FDP), warum er diesen Brief mit unterzeichnet hat. „Wir müssen als kommunale Familie zusammenstehen“, sagte Reinders. Man erlebe, dass auf Ministeriums-Ebene wenig geschehe, auch Absprachen würden nicht eingehalten werden. „Deswegen ziehen die Bürgermeister an einem Strang, egal welcher Couleur.“ Denn: „Viele Kommunen gehen am Stock“, sagte Reinders und verwies unter anderem auf die Situation in Kevelaer. Er habe bereits Unterkünfte gesehen, „die mit Sicherheit alles andere als menschenwürdig sind.“