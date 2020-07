Verstoß gegen Naturschutz? : Bürger findet Schussfalle auf Sportplatz

Bedburg-Hau Auf der Anlage des SSV Louisendorf hat ein RP-Leser die Falle gefunden. Das Bauamt der Gemeinde Bedburg-Hau prüft die Angelegenheit.

Ein auf dem Kopf stehender Plastiktopf mitten auf dem Sportplatz des SSV Louisendorf? Das kam einem Bedburg-Hauer, der anonym bleiben möchte, seltsam vor. „Bei näherer Betrachtung sah man, dass der Plastiktopf einen Maulwurfsbau bedeckte, in dem sich eine Falle befand“, schildert der RP-Leser seine Erlebnisse. Jetzt fragt er sich, was es mit der Falle auf sich hat.

Hintergrund: Maulwürfe dürfen nicht gefangen oder getötet werden, da sie unter Naturschutz stehen. Ausnahmegenehmigungen – beispielsweise für Sportplätze – müssen bei der Naturschutzbehörde eingeholt werden. Der Mann wollte es genau wissen und zog das Gerät aus dem Rasen. „Es zeigte sich, dass es sich um eine sogenannte Schussfalle handelte“, so der Bedburg-Hauer. Der Fußballplatz in Louisendorf verfüge über keinerlei Einzäunung, sei jederzeit frei zugänglich und Warnschilder seien nicht aufgestellt. Weil der Bedburg-Hauer das Gerät für gefährlich hielt, verstaute er die Schussfalle in einer Plastikbox und informierte die Polizei. Diese verwies ihn ans Ordnungsamt der Gemeinde Bedburg-Hau.