Personal rettet Patienten Acht Verletzte bei Brand in LVR-Klinik Bedburg-Hau

Der am Donnerstagabend ausgebrochene Zimmerbrand in der LVR Klinik Bedburg-Hau (Kreis Kleve) sei schnell gelöscht worden, teilte die Feuerwehr am späten Abend mit. Das Personal der Klinik habe bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte alle Patienten in Sicherheit gebracht. Die acht Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Brandursache sei nach Angaben der Feuerwehr bisher nicht bekannt.