Rauchsäule kilometerweit zu sehen Kerzenhaus im Kreis Kleve steht in Vollbrand – Warnung an Anwohner

Am Sitz der Firma Kerzenhaus im Hasselter Industriegebiet an der Straße Bedburger Weide ist am Samstagmittag ein Feuer ausgebrochen. „Im hinteren Teil des Gebäudes ist während des Geschäftsbetriebes ein Brand ausgebrochen, der sich schnell ausgedehnt hat“, sagt Michael Hendricks, Pressesprecher der Feuerwehr in Bedburg-Hau. „Die Halle steht im Vollbrand.“ Wie es zum Feuer gekommen ist, war am Samstag noch unklar. Die Feuerwehr nimmt Messungen im Bereich vor, um eine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung auszuschließen. Alle Einheiten aus Bedburg-Hau sind im Einsatz, zudem Kollegen aus den umliegenden Kommunen, etwa aus Kleve.