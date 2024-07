Eine Million Bienen Welche kuriosen Honig-Kreationen aus Bedburg-Hau kommen

Bedburg-Hau · Timo Weitz produziert in Schneppenbaum an der Uedemer Straße als „Bienenkönig Niederrhein“ Bio-Honig und weitere Imkerei-Erzeugnisse. Nun war die Kreis-WfG zu Gast auf dem Hof. Was treibt den Unternehmer an?

19.07.2024 , 05:15 Uhr

Behutsam nimmt Timo Weitz eine Wabe aus einem seiner 22 Bienenstöcke. Geschätzt eine Million Bienen sammeln hier Pollen und Nektar. Foto: Markus van Offern (mvo)