Bedburg-Hau : Geförderter Glasfaserausbau in Bedburg-Hau beginnt

Bedburg-Hau Auch in den Außenbereichen sollen die Bürger schnelles Internet bekommen. Der Ausbau wird deshalb öffentlich gefördert und startet in Kürze.

In Schneppenbaum an der Kreuzung Uedemer Straße/ Johann-van-Aaken-Ring steht seit gestern ein „Pop“. Pop ist die Abkürzung für „point of presence“ und meint den Verteiler für die Glasfaserverkabelung, die jetzt in der Gemeinde Bedburg-Hau gelegt wird.