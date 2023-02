Sparsamer und heller Das ist die neue Straßenbeleuchtung in Bedburg-Hau

Im ersten Schritt werden rund 40 Straßenlaternen erneuert und zusätzlich etwa 150 Leuchtenköpfe ausgetauscht. Die ersten Ergebnisse können Bürger schon sehen. Die Bauarbeiten an Teilstücken der Alten Bahn und der Sommerlandstraße sind bereits erfolgt. Auch am Rathaus leuchten schon die ersten, spürbar helleren, Leuchten neben den eher gelbstichigen alten Modellen. Ab kommender Woche erfolgt dann die nächste Bauphase. Ab dem 6. Februar rüstet Westnetz die Leuchten in der Wohnsiedlung Op de Högt in Hasselt um. Verkehrseinschränkungen für die Bürger werden dabei übrigens nicht erwartet.