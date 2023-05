Extremwetter nehmen zu Bedburg-Hau bekommt neue Alarm-Sirenen

Um eine möglichst vollständige Abdeckung zu erreichen, wurde in einem Beschallungsgutachten ermittelt, an welchen Stellen im Gemeindegebiet die Aufstellung einer Sirene erforderlich ist. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass insgesamt elf Sirenen über das Gemeindegebiet verteilt werden müssen. In diesem Jahr wurden bereits vorhandene Sirenen an vier Standorten durch neue, digitale Systeme ersetzt, an vier weiteren Standorten wurden Sirenen-Neubauten realisiert. Im kommenden Jahr sollen zwei weitere Systeme durch neue Anlagen ersetzt werden, außerdem soll ein weiterer Neubau entstehen.