Bedburg-Hau : Begegnungspark lädt zum Herbstfest aufs LVR-Gelände

Der Förderverein Bedburger Begegnungspark will sich und das Klinikgelände der Öffentlichkeit vorstellen. Foto: Förderverein Begegnungspark Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Der Förderverein Bedburger Begegnungspark lädt am Sonntag, 24. Oktober, zu einem Herbstfest im Klinikgelände ein.

Von 13 Uhr bis 16 Uhr haben Gäste die Möglichkeit, das Klinikgeländes besser kennenzulernen und auf Entdeckertour zu gehen. ArToll und mini-art haben an diesem Tag geöffnet. Im Klinikmuseum besteht die Möglichkeit, sich über die Behandlungsmethoden in der Psychiatrie während der letzten 100 Jahre zu informieren. Auch die Kinder kommen an diesem Tag nicht zu kurz, denn sieben Zwerge warten dann darauf, gefunden zu werden. Kaffee und Kuchen werden auf der Festwiese angeboten. Die befindet sich zwischen dem Museum und dem ehemaligen Café Casablanca (Zur Festwiese 1).