Schwimmbad in Bedburg-Hau : Bedburger-Nass soll vom Land gefördert werden

Das Bedburger-Nass in Bedburg-Hau. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Bedburg-Hau Noch in diesem Jahr werden Fördermittel für die Sanierung des Hallenbads „Bedburger-Nass“ fließen, stellte CDU-Abgeordneter Günther Bergmann bei einem Besuch in Bedburg-Hau in Aussicht.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Günther Bergmann war beim Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau, Stephan Reinders, zu Gast – und hatte gute Nachrichten im Gepäck. Noch in diesem Jahr werden Fördermittel für die Sanierung des Hallenbads „Bedburger-Nass“ fließen. Das Land stelle rund 46 Millionen Euro für die Sanierung von Sportstätten in NRW bereit, wovon auch Bedburg-Hau profitiere. Die für die Sanierung des Bades eingeplanten rund 1,5 Millionen Euro könnte die Kommune so zu einem großen Teil aus dem mit Bundes- und Landesmitteln bestückten Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten finanzieren, wenn die dafür notwendige Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen sei.

Reinders sprach mit dem Abgeordneten und mit Dieter Henseler, Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen, auch über aktuelle Planungsvorhaben der Gemeinde mit Landesbezug, unter anderem das Vorhaben Stärkung des Zentrums sowie der Nordteil des LVR-Klinikgeländes.

(lukra)