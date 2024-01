Weiterhin kein Busverkehr Baustelle auf der Sommerlandstraße in Till zieht sich weiter

Die Baustelle Sommerlandstraße in der Ortsdurchfahrt Till zieht sich weiter. Die Straßensperrung ist nicht nur für Autofahrer lästig. Noch einschneidender sind die Auswirkungen für Menschen, die auf den ÖPNV angewiesen sind. Wir berichteten bereits mehrfach ausführlich. Die X-Schnellbusse steuern das Dorf seit dem Spätsommer nicht mehr an. Und zunächst hatte es geheißen, dass die Arbeiten am 23. Oktober fertiggestellt würden, dieser Termin wurde auf Mitte Dezember verschoben. Doch noch immer sind die Bagger vor Ort. „Leider konnte die Baumaßnahme nicht wie angekündigt fertiggestellt werden. Dies liegt insbesondere an der anhaltend schlechten Wetterlage Ende letzten Jahres und zu Beginn des neuen Jahres“, sagt Kreissprecher Benedikt Giesbers auf Anfrage unserer Redaktion.