Unfallflucht : Auto erfasst 87-jährigen Radfahrer

Bedburg-Hau Ein 31-jähriger Mann aus Hamminkeln fuhr mit seinem Auto in Bedburg-Hau einen 87-jährigen Radfahrer an und setzte seine Fahrt dann fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Zeuge brachte die Polizei auf die Spur des Mannes, der sich noch am gleichen Tag stellte.

Unfallflucht in Bedburg-Hau: Ohne sich um einen verletzten Radfahrer zu kümmern, hat sich ein zunächst unbekannter Autofahrer am Mittwoch, 12. August, von der Unfallstelle Uedemer Straße/Johann-van-Aken-Ring entfernt. So hat sich der Vorfall laut Polizei abgespielt: Der 87-jährige Radfahrer aus Bedburg-Hau war gegen 16 Uhr auf dem Radweg der Uedemer Straße unterwegs und wollte den Johann-van-Aken-Ring in Fahrtrichtung Uedem queren. Hierbei wurde er durch den Fahrer eines Renault Laguna erfasst, der die Kreuzung aus Richtung Saalstraße überqueren wollte. Der Radfahrer kam hierbei zu Fall und musste in das Krankenhaus gebracht werden. Der unfallverursachende Autofahrer hielt kurz an, fuhr aber dann in Richtung Alte Bahn weiter. Ein an der Kreuzung verkehrsbedingt wartender Autofahrer hatte den Unfall beobachtet und ein Weseler Kennzeichen abgelesen. Die Spur führte die Beamten zu einem 31 Jahre alten Autofahrer aus Hamminkeln, der zunächst zuhause nicht angetroffen wurde. Abends meldete er sich dann auf der Polizeiwache in Wesel und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Er wolle einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragen.