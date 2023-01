B9 in Bedburg-Hau Autofahrer drängeln nach schwerem Unfall an Polizeisperrung vorbei

Am Donnerstag musste die B9 für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergung der beteiligten Fahrzeuge bis in den späten Abend gesperrt werden. Einsatzkräfte der Polizei blockierten daher an den Sperrpunkten die Fahrbahn und regelten den Verkehr. Nicht wenige Verkehrsteilnehmer waren mit diesen Maßnahmen jedoch offenbar nicht einverstanden und versuchten, sich an den Einsatzfahrzeugen und dem Absperrmaterial vorbeizudrücken, um ihren Weg fortzusetzen. Die Beamten die Missachtungen in 13 Fällen mit einem Verwarngeld.