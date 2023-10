Ausstellung "Art of Eden" Moylands Gärten – ein Kunstparadies

Am Samstag hat die Kunstausstellung „Art of Eden“ am Schloss Moyland stattgefunden. Bei dem Wort „Kunstausstellung“ mag so manch einer direkt an uralte, staubige Gemälde und antike Skulpturen denken, dabei handelte es sich bei „Art of Eden“ an etwas viel Lebendigeres. Denn, anders als die Kunst innerhalb des Schlosses, waren die Künstler sowohl am Leben als auch anwesend und zu Gesprächen offen. Nicht nur das, die am Samstag ausgestellten Werke standen zum Verkauf.