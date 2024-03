Reaktionen auf Tragödie Große Anteilnahme nach Brand in Bedburg-Hau – „Alle stehen unter Schock“

Es ist ein Unglück, das weit über die Grenzen des Kreises Kleve hinaus für Bestürzung gesorgt hat: In einer Pflegeeinrichtung in Bedburg-Hau ist am Montagmorgen ein verheerender Brand ausgebrochen. Vier Bewohner starben, 24 Menschen wurden verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen und Deutschland ist die Anteilnahme groß. Auch in Polen und den Niederlanden, der Türkei und in Luxemburg berichten Medien über die Tragödie vom Niederrhein. Viele Menschen drücken ihre Anteilnahme aus. Aber auch ihren Dank für die vielen Ehrenamtler und Rettungskräfte, die im Einsatz waren und immer noch sind. Reaktionen auf die Brandkatastrophe.