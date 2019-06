Am 13. und 14. Juli in Bedburg-Hau : Moylands blütenreiches Hortensienfest

Beim Fest am 13. und 14. Juli wird es sogar Bodypainting geben. Natascha Schax zeigt hier, wie das aussehen kann. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Ob die Veranstaltung den Fans der beliebten Blühpflanze fünf Euro wert ist? Die Organisatoren sind da guten Mutes und verweisen auf Weihnachtsmarkt oder Kräuterfest am Schloss. Ohne Eintritt kamen 2018 rund 7000 Besucher.

Von Anja Settnik

Nein, auch die prächtigsten Blühgewächse sind keine Kunst. Wenngleich die „Kunst“ des Züchters die Pracht ja erst hervorgebracht hat. Aber die Veranstalter sagen ganz klar: Die Hortensien, die den Park von Schloss Moyland seit einigen Jahren gemeinsam mit den alten Bäumen prägen, sind eine Ergänzung des Angebots, keinesfalls wollen sie mit der Kunst in Museum und Park konkurrieren. „Allenfalls könnte man sagen, dass wir die eigens für uns gezüchtete Hortensiensorte ,Schloss Moyland’ kuratiert haben, denn sie steht in besonderer Beziehung zum Schloss, nämlich mittig davor“, sagt Sofia Tuchard scherzend. Sie ist die Frau für die Öffentlichkeitsarbeit. In 14 Tagen findet zum zweiten Mal das Hortensienfest statt: am 13. und 14. Juli.

Johannes Look, der sich in diesen Tagen von seiner langjährigen Aufgabe als Verwaltungsdirektor von Schloss Moyland in den Ruhestand verabschiedet (das Courage-Festival am heutigen Samstag ist sein letzter Arbeitseinsatz), erinnerte im Pressegespräch daran, dass es Jahre gedauert habe, bis die Umgestaltung der Flächen so weit gediehen war, dass man an eine öffentliche Präsentation denken konnte. „Die Sorten mussten ja erst einmal in verschiedenen Ländern gefunden, gezüchtet und vermehrt werden“, erklärte er. 2018 war dann die „Hortensien-Sammlung“ so weit gediehen, dass ein zweitägiges Fest veranstaltet wurde. Und gleich zum ersten Aufschlag waren 7000 Gäste gekommen.

Info Zwei Tage Programm bis zum frühen Abend Datum Das Fest findet statt am 13. und 14. Juli 2019, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Für 2020 steht der Termin schon fest: 11. und 12. Juli. Vorträge Fachleute und Sammler werden ab 11 Uhr durch Vorträge informiert – jeweils zur vollen Stunde geht’s um Sorten, Historie, Düngung, Pflanzenschutz. Führungen Halbstündlich ab 11 Uhr geht’s in den Kräutergarten, zu den Bäumen, ins Schloss und den Park, in die aktuelle Ausstellung, zu den Skulpturen und natürlich zu den Hortensien.

„Wir haben so viele begeisterte Reaktionen erfahren, dass wir uns in diesem Jahr trauen, ein Eintrittsgeld zu erheben“, so Look. Denn das Fest soll möglichst „nichts kosten“. Anders ausgedrückt: Eine Zuwendung des Freundeskreises und erhebliches Sponsoring durch die landesweit tätigen Hortensienzüchter und andere Anbieter aus dem Gartenbau ermögliche ein „Nullsummenspiel“. Look spricht von einer Private Public Partnership, einer gelungenen Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und Unternehmen. Letztere nutzen die Schau nicht zuletzt für den Verkauf und um sich bekannter zu machen.

Gartenkultur klingt ja auch nach Kunst; einen kulturhistorischen Anspruch hat die Anpflanzung in jedem Fall. Denn in den Schlossgärten Europas sind die Hortensien mit ihren großen Blütenbällen seit dem 18. Jahrhundert (sie kamen aus Asien) sehr beliebt. In Moyland wachsen inzwischen in Beeten, unter Bäumen und in Kübeln mehr als 540 Sorten, deutlich über 2000 Pflanzen dürften es sein, sagt Franz Hoenselaar, der in Bedburg-hau einen Hortensien-Betrieb führt. Kollege Andreas Pellens aus Geldern ist ebenso sachverständig und stark in das Fest involviert. Die beiden Gärtnereien gehören wie 16 weitere Kollegen dem Unternehmerkreis Hortensien unter der Federführung des Pflanzenkulturberaters Christoph Nobis von der Landwirtschaftskammer an.

Die Sorte „Schloss Moyland“ in schillernder Farbpalette zwischen Limonengrün und Lila und eigens fürs Event von Pellens gezüchtet erhielt bei der Bundesgartenschau in Heilbronn eine Goldmedaille. Viele andere Sorten von Bauernhortensien über solche mit Teller- oder Ballblüten bis hin zur Kletterhortensie werden am 13. und 14. Juli zu sehen sein (und zu anderen Zeiten auch, dann fehlen nur zusätzliche Kübel- und Verkaufspflanzen).