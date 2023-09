Idee aus Bedburg-Hau Wie ein alter Kaugummi-Automat jetzt Bienen helfen soll

Standort des Automaten ist an der Klompstraße 2b in Hasselt. Britta Schmitz wurde auf das Projekt „Bienenautomaten“ aufmerksam und entschloss sich, einen dieser Automaten zu beschaffen und an der Grundstücksgrenze für Jedermann zugänglich aufzustellen, um auf diese Weise aktiv zum Insektenschutz beizutragen. Die in dem Automaten erhältlichen Saatgutbällchen kosten einen Euro und können durch einfaches Auswerfen ausgestreut werden.