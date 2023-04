Im Berkhöfel Alte Gemüsesorten für den Garten

„Wir bieten seltene, besondere und vergessene Gemüsesorten an. Bei den Sorten handelt es sich um samenfeste Sorten - also keine Hybridsorten. So kann jeder seine Lieblingssorten in Eigenregie für die nächsten Jahre aus dem eigenen Saatgut anziehen. Wir sind stolz, dass wir etwa 100 Sorten im Angebot haben“, sagt Lemken. Beim Jungpflanzenverkauf kann der Gartenliebhaber auch wieder zahlreiche Tomaten- und Paprikasorten, alte Pflanzkartoffelarten, Gurkenpflanzen, Zucchini, Kürbisse und vieles mehr erwerben. Klassiker wie Salat- und Kohlsorten dürfen natürlich nicht fehlen. Interessant sind ebenfalls Raritäten wie der Neuseeländerspinat und die Lagertomate, die die Tomatensaison über mehrere Wochen und Monate verlängern kann. Deborah Bien, Ingrid van Gemmeren sowie Andrea Kanter haben im warmen Gewächshaus in acht Wochen 6500 Pflänzchen pikiert, gehegt und gepflegt. „Wir haben neben dem Standardprogramm einiges Neues ausprobiert. Wie zum Beispiel den Sauerkrautkohl, die Inka-Gurke, den Kohlrabi in blauer und gelber Farbe sowie die Vesuvo-Tomate“, erklärt Andrea Kanter. Außerdem gibt es Paprika in fünf Kategorien, Chili in drei verschiedenen Schärfegraden und Pflanzkartoffeln, deren Sortiment jedes Jahr verändert wird. Salate werden in zehn, Kräuter in 25 verschiedenen Arten angeboten. Alle Kürbisse sind essbar, haben unterschiedliche Größen und Geschmäcker. „Alles wird händisch bearbeitet. Alle verwendeten Töpfe sind aus Abfall hergestellt. Wir wollen die Ressourcen schützen“, ergänzen Kanter und Lemken. Beide hoffen, dass viele Kinder am Wochenende zum „Berkhöfel“ mitkommen, denn Kinder sind die nächste Generation, die es für die Natur zu begeistern gilt. Eine Handvoll Kartoffeln erhalten die Kinder zum Mitnehmen. Abgerundet wird das Angebot durch Stachel-, Johannis- und Himbeerensträucher, Kiwis, Aronia, Kakis, Weinreben, Feigen, Gojibeeren, Rharbarber und sibirische Heidelbeeren sowie heimische Feldgehölze, die die Nahrungsgrundlage für Insekten und Vögeln bieten. Am Sonntag steht Melanie Omogiate mit ihrem Samentauschstand auf dem Markt.