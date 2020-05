Jubiläum : Wenn sie spielen, bleibt keiner ruhig stehen

Akkordeon Orchester Bedburg-Hau Foto: Akkordeon Orchester Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Das Akkordeon Orchester Bedburg-Hau wird zehn Jahre alt und wollte zu diesem Anlass eigentlich in der St. Antonius Kirche in Hau sein Geburtstagskonzert geben – bis die Corona-Krise dazwischen funkte.

Von Peter Nienhuys

"Das Akkordeon ist ein Nischeninstrument", sagt Regina Schnickers, Schriftführerin und Ehefrau des 1. Vorsitzenden Wilhelm Schnickers und erzählt einiges über die Geschichte des Akkordeon Orchesters. Im März 2010 gründeten sieben Mitglieder des inzwischen aufgelösten Blasorchesters Bedburg-Hau ein Akkordeon Ensemble, das sich regelmäßig im Teamsports Hasselt und später im Kellener Schützenhaus zur Probe traf. Der erste Auftritt fand am 27. Dezember 2010 unter der Leitung des Dirigenten Rinie Nijenhof statt, in dessen bewährten Händen die musikalische Regie heute immer noch liegt. "Der Dirigent hat ein Händchcn für die Musiker, er akzeptiert auch die schwächeren Musikanten", lobt Wilhelm Schnickers seinen musikalischen Chef. Im August 2011 führte die größer gewordene Gruppe das erste Forstgartenkonzert erfolgreich durch, im Oktober gewann das Orchester bei der Landesmeisterschaft den 1. Platz.

Das 16-köpfige Ensemble stammt aus dem ganzen Kreis Kleve, das sich zurzeit in elf Frauen und fünf Männer gliedert. Das jüngste Mitglied ist Anfang 30, der älteste Musiker ist 75 Jahre alt. Außerdem gibt es noch drei passive Mitglieder. In dieser Konstellation treffen nun junge, kreative Talente mit erfahrenen, professionellen Musikern zusammen. Neben den Akkordeonisten spielen Keyboarder und Schlagzeuger im Orchester. "Wir sind eine sehr harmonische Truppe", so Schnickers weiter. "Wir haben für jung und alt ein vielfältiges Repertoire zu bieten, von klassischen Stücken, bekannten Musicalmelodien oder altbekannten Evergreens. Wer bei unseren Konzerten ruhig stehen bleibt, ist selber schuld", ergänzt Regina Schnickers. Das Orchester tritt auch mit Überraschungsgästen und auswärtigen Musikern auf. Für viele Gelegenheiten, wie Geburtstage, Hochzeiten sowie Adventskonzerte und auf Weihnachtsmärkten wird das Ensemble gebucht. Die jeweilige Musikauswahl wird mit dem Geschmack des Jubilars oder mit dem Motto des Events abgestimmt. "Bis zu 25 bis 30 Auftritte absolvieren wir jährlich. Wir treten im Kreisgebiet auf, geben auch Vorstellungen in Bocholt und Wesel. Unser Honorar beträgt 200 Euro pro Stunde, bei weiter entfernten Auftritten nehmen wir 250 Euro", erklärt Regina Schnickers.

Anfang März veranstaltete das Orchester zum ersten Mal einen Workshop, der am Essener Baldeneysee stattfand. "Den ganzen Samstag und den halben Sonntag haben wir gespielt und neue Stücke einstudiert. Zusätzlich stärkten und förderten wir unser Gemeinschaftsgefühl", sagt die Schriftführerin, die dann ein Akkordeon hervorholt, es sich auf die zierlichen Schultern legt und versucht dem Autor zu erklären, wie es funktioniert. Auf der rechten Seite des Instruments befindet sich die wie bei einem Klavier die Tastatur, darüber sind die Register. In der Mitte des Klangkörpers sitzt der Blasebalg, der auseinander gezogen wird. So wird die Lautstärke und die Länge des Tons geregelt. Links sind die Bässe. Es gibt wie im richtigen Leben kleine und große Akkordeons, die 10 bis 15 Kilogramm auf die Waage bringen können. Deshalb sitzen die Musiker bei ihren Konzerten oftmals auf einem Stuhl. Gute gebrauchte Instrumente kosten zurzeit etwa 1500 Euro, zum Einstieg stehen auch billigere Modelle zum Kaufen bereit. Zu beachten gilt auf jeden Fall: Feuchtigkeit tut dem Akkordeon nicht gut.

"Wer Interesse hat, mitzuspielen oder einfach unverbindlich reinzuschnuppern, ist jederzeit herzlich willkommen. Das Ensemble probt jeden Dienstagabend von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Schützenstube am Sportplatz in Griethausen", sagt Regina Schnickers, die weitere Infos unter 0172-5842407 geben kann. Rinie Nijenhof ist unter 02821-977643 erreichbar.