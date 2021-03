Ausbildungszertifikat in Bedburg-Hau überreicht : Steuerberater BHU für gute Ausbildung ausgezeichnet

Bedburg-Hau Die Firma aus Bedburg-Hau erhielt das diesjährige Ausbildungszertifikat der Agentur für Arbeit in Wesel. Aktuell gehen dort fünf junge Menschen in die Lehre.

Die seit nunmehr einem Jahr andauernden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stellen Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Umso höher ist ein klares Bekenntnis zur Ausbildung künftiger Fachkräfte zu bewerten, findet die Agentur für Arbeit in Wesel. „Die BHU Brinkmann Hermanns Ulrich PartG mbB Steuerberatungsgesellschaft zählt zu den Unternehmen, die an ihrem schon zuvor hohen Engagement festhalten und weiterhin jungen Menschen die Chance zum Berufseinstieg bieten“, betont Barbara Ossyra, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. Sie gratulierte im Rahmen einer Video-Konferenz Peter Hemanns, Partner bei der BHU, und Kanzleimanagerin Melanie Franke zur Verleihung des diesjährigen Ausbildungszertifikats an das Unternehmen aus Bedburg-Hau.

Franke betont, dass ihr Unternehmen vielfältige Aktivitäten an den Tag lege, um an Auszubildende zu kommen. „Wir beteiligen uns an der Nacht der Ausbildung, bieten Praktika an, arbeiten mit dem Arbeitnehmerservice zusammen und gehen per Video und Social Media auf junge Menschen zu. Regelmäßig berichten unsere Auszubildenden dabei über ihre Erfahrungen. Man sagt ja: ,Trau keinem über 30.’ Es kommt bei den Schulabgängern einfach besser an, wenn sie mit Menschen sprechen können, die ungefähr in ihrem Alter sind“, sagt Franke. Jeder Auszubildende erhalte einen eignen Mentor.