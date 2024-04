Knöllchen helfen nicht Ärger um Verkehrssituation vor Förderschule in Bedburg-Hau

Was tun, wenn Knöllchen gegen Verkehrssünder keine Wirkung zeigen? Diese Frage stellt sich derzeit die Gemeindeverwaltung in Bedburg-Hau. Hintergrund ist, dass es vor der LVR-Dietrich-Bonhoeffer Förderschule an der Straße Schmelenheide immer wieder zu chaotischen Situationen kommt, weil Busse des Schülerspezialverkehrs im Umfeld der Schule parken – trotz entsprechenden Verbots. Manfred Opgenorth, Vertreter der CDU-Fraktion, wies in der Ratssitzung am Donnerstagabend darauf hin, dass Busfahrer strukturell das Parkverbot missachten würden. Das habe Folgen: „Es kommt zu Situationen, dass man in zwei Richtungen einen Busstau hat, als Auto- oder Lkw-Fahrer muss man dann Slalom fahren. Das ist eine unhaltbare Situation.“ Der CDU-Politiker hakte nach, wie die Verwaltung gegensteuern will. „Da muss eine Lösung her.“ Es sei nämlich nur eine Frage der Zeit, bis es dort zu einem Unfall komme.