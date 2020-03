Internet-Ausbau : Bedburg-Hau: Ärger über Deutsche Glasfaser

Mit Glasfasertechnik werden schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht. Die Deutsche Glasfaser will das Netz in Bedburg-Hau ausbauen. Foto: Glasfaser

Bedburg-Hau Michael Hendricks (FDP) und Bürgermeister Peter Driessen werfen dem Unternehmen unlautere Werbemaßnahmen vor.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Hendricks berichtete im Ausschuss, dass es in der Bürgerschaft massive Beschwerden über das Vorgehen des Unternehmens gebe. So habe die Deutsche Glaser massiv Werbeschreiben verteilt und diese auch in Briefkästen eingeworfen, auf denen sich Verbotsschilder für Werbung befinden, so Hendricks. „Ältere Mitbürger sind unter Druck gesetzt worden. Das geht so nicht“, sagte der FDP-Vorsitzende.