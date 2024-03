Vier Tote in Bedburg-Hau Ermittlungen gegen Bewohner nach Brandtragödie in Altenheim

Nach Informationen unserer Redaktion waren zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers zwei Pflegekräfte im Dienst. Am Morgen waren noch 46 Bewohner vor Ort, die von Kräften betreut wurden, auch medizinisch. Sie wurden nach und nach mit Bussen und Rettungswagen in Seniorenheime in Kleve und Goch gebracht. In der Gaststätte Martinuskrug in Qualburg wurde eine Anlaufstelle für Angehörige eingerichtet. Die Benachrichtigung der Hinterbliebenen und deren Betreuung erfolgte durch den polizeilichen Opferschutz.