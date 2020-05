Kommunalwahl 2020 : 311 Unterschriften für Stefan Veldmeijer

Stefan Veldmeijer (parteilos) will Bürgermeister werden. Foto: Stefan Veldmeijer

Bedburg-Hau Der unabhängige Bürgermeister-Kandidat hat genügend Unterschriften gesammelt. Durch die Corona-Pandemie ist Stefan Veldmeijer jetzt verstärkt im Internet unterwegs – auf Facebook mit seinem Blog „Meine Woche“ sowie auf Instagram. Seine Homepage ist im Aufbau. Unterstützer für den Wahlkampf werden gesucht.

Stefan Veldmeijer hat im Rathaus Bedburg-Hau seine Liste mit Unterstützerunterschriften für die Kandidatur um das Bürgermeisteramt abgegeben. 311 sind zusammengekommen. 130 waren nötig, damit der 53-Jährige bei der Kommunalwahl antreten darf. Damit gibt es in Bedburg-Hau nun drei Bürgermeisterkandidaten: Stephan Reinders (38) tritt für die CDU an, als parteilose und unabhängige Kandidaten wollen sich Ursula Pitzner, die von der SPD unterstützt wird, und eben Stefan Veldmeijer zum Bürgermeister wählen lassen.

Die 311 Unterschriften seien für ihn „schon mal ein Anfang“, sagt Veldmeijer. Großartig die Werbetrommeln gerührt habe er bislang nicht, betont er, sondern sich „lediglich in vielen persönlichen Gesprächen und Begegnungen bekannt gemacht“. Seit den Beschränkungen durch die Corona-Epidemie ist er dafür im Internet aktiv. Wöchentlich veröffentlicht der Feuerwehr-Leiter auf Facebook seinen Blog „Meine Woche“. Er hat sein Instagram-Profil (@stefanveldmeijer) freigeschaltet. Seine Homepage (www.veldmeijer.de) ist im Aufbau. Auch ist er weiterhin auf der Suche nach Unterstützern für sein Wahlkampfteam. Als unabhängiger Bewerber steht keine Partei hinter ihm. Den Wahlkampf muss er alleine finanzieren. In den kommenden Monaten will er durch die Gemeinde „tingeln“, wie er es nennt, und „ohne aufdringlich zu sein“ auf sich aufmerksam machen.