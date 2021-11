Neue Vorsitzende gewählt : 23-jährige Jule Linkner führt die CDU in Bedburg-Hau

Jule Linkner ist die neue Vorsitzende der CDU Bedburg-Hau. Foto: CDU Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Jule Linkner löst Hans-Gerd Perau ab. Die 23-Jährige wurde bei einer Gegenstimme zur neuen Vorsitzenden der CDU in Bedburg-Hau gewählt. Was sie zu ihrem Wahlsieg sagt und was sie als Ziel ausgegeben hat.