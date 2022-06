Bedburg-Hau : 200-Jahr-Feier in Louisendorf startet

Das auf die Ecke gestellte Viereck als Mittelpunkt des nach preußischem Muster angelegten Ortes. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Bedburg-Hau-Louisendorf Vor zwei Jahrhunderten strandeten Auswanderer aus der Pfalz am Niederrhein. Sie siedelten in Louisendorf. Die Kirmes des Pfälzerdorfes steht im September ganz im Zeichen des Jubiläums „200 Jahre Louisendorf“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Nienhuys

Ein kleiner Rückblick in die Geschichte der „Pfälzer“ sei gestattet, denn im Jahr 1741 machten sich etwa 20 Familien, alle evangelischen Glaubens, aus dem Hunsrück auf den Weg, um ins gelobte Amerika zu gelangen. Doch wegen des Seekrieges zwischen England und Spanien waren die Transportschiffe von Rotterdam aus nicht mehr verfügbar. So strandeten sie in Schenkenschanz, siedelten auf der Gocher Heide und gründeten das heutige Pfalzdorf.

Die Kabinettsordre der Preußischen Regierung vom 30. September 1820 gilt als das Gründungsdatum des heute denkmalgeschützten Dorfes Louisendorf. Nachdem Pfalzdorf zu klein wurde, sendeten die Pfälzer Siedler eine Delegation nach Berlin mit der Bitte, weiteres Land zur Urbarmachung für die Pfälzer zur Verfügung zu stellen. Die Antwort des Königs auf das Gesuch war die ersehnte Genehmigung zur Errichtung des Ortes. Der damalige Kalkarer Eichen- und Buchenwald wurde gerodet und urbar gemacht. Das Dorf sollte eine „ersprießliche Gestalt“ zu Ehren der 1810 verstorbenen beliebten Königin Luise erhalten. Mit der Kabinettesordre wurden Bedingungen erlassen: Das Dorf hat eine fast rechteckige Gestaltung erfahren; die Straßen stehen in 90 Grad-Winkel zueinander, und es hatten sich immer zwei bis drei Höfe nebeneinander anzusiedeln, um sich gegenseitig zu helfen; die sogenannten „Nothgemeinschaften“ entstanden.

Heute gehört Louisendorf zusammen mit den beiden anderen Pfälzerdörfern (Pfalzdorf und Neulouisendorf) zur einzigen in Deutschland erhaltenen Binnensprachinsel. Zudem gibt es in Louisendorf neben dem Bodendenkmal weitere 23 eingetragene Einzeldenkmäler, darunter viele sogenannte „Niederrheinische Hallenhäuser“.

Scherzhaft sagen die Louisendorfer auch, sie hätten mit der Einbahnstraßenregelung um die Elisabethkirche den größten Kreisverkehr Deutschlands. 2019 wurde der Ortschaft ob ihrer Bemühungen, ein zukunftsfähiges Dorf zu sein, die besondere Ehre der bronzenen Auszeichnung im Rahmen des Bundeswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ zuteil. Louisendorf, wo etwa 540 Einwohner leben, gehörte damit zu den 30 besten Dörfern Deutschlands.

Nach zweimaligen Verschieben aufgrund der Corona-Pandemie steht in diesem Jahr nun die große Feier zum Jubiläum an. Wie üblich werden Jubiläen in Louisendorf mit der Kirmes am dritten Wochenende im September gefeiert. Die rührige Vereinsgemeinschaft, in der sich 12 Louisendorfer Vereine organisiert haben, ist an allen Festivitäten innerhalb des Dorfes beteiligt.

Und da haben sich die immerhin 40 Louisendorfer, die seit 2018 in verschiedenen Arbeitsgruppen an der Vorbereitung arbeiten, einiges einfallen lassen. Am Donnerstag, 15. September, ist der Auftakt zum Jubiläumsfest im Festzelt am Sportplatz. Natürlich darf bei den Pfälzern ein Pfälzer Abend nicht fehlen. Dieser ist am jenen Donnerstag und beginnt um 18 Uhr. Das der komplett in Pfälzer Mundart abgehalten wird, versteht sich von selbst.

Besonders gefreut haben sich die Louisendorfer, dass für den 16. September die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau die Zusage zur Durchführung des Gemeindefeuerwehrfestes gemacht hat. Dieses beginnt um 19 Uhr. Anschließend laden die Louisendorfer zum „Dans op de Dääl“.

Der Samstag (17. September) steht dann ganz im Zeichen des Schützenfestes (Antreten um 17.15 Uhr am Sportplatz).

Sonntag ist der eigentliche „Jubiläumstag“: Um 10 Uhr morgens wird in der Elisabethkirche ein Jubiläumsgottesdienst „uff pälzersch“ durchgeführt. Ab 11.30 Uhr erfolgt die Einweihung zweier Denkmäler am Jakob-Imig-Archiv neben der Alten Schule.