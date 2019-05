Einsatz in Bedburg-Hau : 18 Feuerwehrleute fangen 28 Schafe ein

Die Freiwillige Feuerwehr musste 28 Schafe einfangen (Symbolbild). Foto: Georg Salzburg(salz)

Bedburg-Hau Die Freiwillige Feuerwehr hat bei einem Einsatz am Dienstagabend eine Schafherde eingefangen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde sie gegen 21 Uhr über die ausgebrochene Schafherde an der Bundesstraße 57 im Bereich Hauer Straße in Qualburg informiert.

Zwei Einsatzfahrzeuge befanden sich gerade auf einer Übungsfahrt im Gewerbegebiet und konnten den Einsatz sofort übernehmen. Es bestand die Gefahr, dass die Schafherde auf die Bundesstraße laufen wollte.

Die 28-köpfige Schafherde war zuvor aus ihrer Umzäumung ausgebrochen und hatte sich schon auf den Weg in Richtung Bundesstraße gemacht. Keine leichte Aufgabe für die 18 Einsatzkräfte. Sie trieben die Herde über mehrere Felder zusammen und hielten die Ausbrecher etwa 40 Minuten in Schach.

So lange dauerte es, bis über die Polizeileitstelle der Eigentümer aus Kranenburg ausfindig gemacht werden konnte. Der herbeigerufene Schäfer übernahm dankbar die Herde.

(RP)