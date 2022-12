Winterlabor im ArToll in der LVR-Klinik Die Schatten der Vergangenheit

Tiefblau ist das Blatt. leicht wechselt das Blau auf dem Papier von ganz dunkel fast schwarz zu etwas helleren, wolkigeren Zonen. Hannie van Dalen hat das Blatt mit einem Kuli eingefärbt, Linie neben Line, bis aus den Linien eine Fläche wird. Mitten drin in dem tiefen Blau sitzt wie aus einem Comik eine „Gedankenblase“, die weiß bleibt. In diesem Gedanken steht dann, wieder mit dem Kuli gezeichnet, ein blaues Haus. Oder eine kleine Miniaturlandschaft: Man fühlt sich auf eine Wiese versetzt, schaut über ein Gatter bis zum Horizont. Im Kleinstformat, in der Gedankenblase der Hannie van Dalen. Hanny van Dalen sitzt immer noch an ihrem Arbeitstisch und setzte Linien neben Linie. Blätter liegen auf dem Tisch, auch solche, auf die die Niederländerin das Blau mit Pinsel und Farbe als Aquarelle oder als Acryl aufgebracht hat. Sie dekliniert auf ihren Blättern die Dämmerung durch, jene blaue Stunde zwischen Tag und Nacht.