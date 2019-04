Stadt Kleve : Minoritenplatz im nächsten Bauausschuss

Blick von Haus Koekkoek auf den Minoritenparkplatz für den jetzt ein Bebauungsplan diskutiert werden soll. Foto: Evers, Gottfried (eve)

kleve (mgr) Im Frühjahr 2019 wollte der Technische Beigeordnete der Stadt Kleve, Jürgen Rauer, den Bebauungsplan für den Minoritenplatz in die politische Diskussion bringen. Jetzt steht der Bebauungsplan wie versprochen auf der Tagesordnung des kommenden Bauauschusses am Donnerstag, 2. Mai, um 17.45 Uhr im Ratssaal des Rathauses auf der Tagesordnung. Zuvor treffen sich die Ausschussmitglieder am Stadtbad.

Der erarbeitet Entwurf weise eine verlängerte und verbreiterte Wallgrabenzone, die als öffentliche Grünfläche festgesetzt wurde, auf, erkärt Rauer in der Vorlage. Die verbliebenen zwei Baufenster (ca. 1.200 Quadratmeter und ca. 1.400 Quadratmeter Grundfläche) wurden hinter die innere historische Stadtmauer zurückgesetzt. Der historische Zwischenraum zwischen innerer und äußerer Stadtmauer wurde als öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung wieder aufgenommen, hier soll eine Wegeverbindung zwischen Haus Koekkoek und dem ehemaligen Bensdorpgelände geschaffen werden. Zusätzlich wird hiermit auch die Verbindung zur Hochschule gestärkt. Der Rathausplatz biete genügend Möglichkeiten für Veranstaltungen und Aktionen, der Platz am Netelenhorst biete dem Denkmal ausreichend Raum.