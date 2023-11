Schönheit für Haut und Haare So wird die „Beauty Live and Hair Factory“ im Wunderland Kalkar

Die grenzüberschreitende Kombifachmesse begeht in diesem Jahr bereits ihr zehnjähriges Jubiläum. Nicht nur, was aktuelle Produkte und Dienstleistungen der Haar- und Schönheitswelt angeht, auch das Netzwerken und das Ambiente sind wichtig. Am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr stellen rund 100 Aussteller ihr Angebot vor und kommen mit den Besuchern ins Gespräch. Ein umfassendes Rahmenprogramm rundet beide Tage ab. Hierzu gehören Meisterschaften, Workshops und Wettbewerbe. Dabei sind der Workshop „Kolorimetrie“, der „Nail Master Award Germany“, die Bartmeisterschaft „Beards for Charity“ (nur am Samstag) sowie der beliebte Hochsteckwettbewerb für Auszubildende initiiert durch die Friseurinnung Borken (nur am Sonntag).