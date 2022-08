Baukosten von 8,6 Millionen Euro : Neues BBZ mit neuer Geschäftsführung

Kreis Kleve In der kommenden Woche wird das Gebäude an der Riswicker Straße eingeweiht. Baukosten von 8,6 Millionen Euro wurden eingehalten. Nadja Brauer und Jürgen Michelbrink übernehmen die Aufgaben von Astrid Vogell.

Fast zwei Jahre nach dem Spatenstich sind 2200 Kubikmeter Beton und 175 Tonnen Stahl verbaut: Das neue Gebäude des Berufsbildungszentrums Kreis Kleve (BBZ) steht fest auf 350 Rüttelstockpfählen und einer 50 Zentimeter dicken Bodenplatte. Durch Baukostenzuschüsse von Stadt und Kreis und einem Grundstückstausch mit der Stadt Kleve wurde es dem BBZ ermöglicht, an der Riswicker Straße 1 ein neues Gebäude zu errichten. Dabei konnten die geplanten Baukosten in Höhe von 8,6 Millionen Euro eingehalten werden.

Die alten Gebäude an der Briener Straße, Thaerstraße und Bleichen werden nun nicht mehr vom BBZ genutzt. Das Konzept des modernen Gebäudes beruht auf einer flexiblen Raumnutzung. Somit werden die Möglichkeiten für alle Mitarbeitenden in diesem Gebäude größer, gleichzeitig werden leerstehende Flächen reduziert. Zur offiziellen Einweihung haben Zandra Boxnick, Vorstandsvorsitzende des BBZ, und die Geschäftsleitung für die kommende Woche eingeladen. Zu den Gästen zählen dann auch Bürgermeister Wolfgang Gebing, die Gremien des Vereins, Vertretende der Zevensstiftung, die KKB sowie Vertretende der Mitarbeitenden und Teilnehmenden. Die große Eröffnung mit einem „Tag der offenen Tür“ findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchen werden diesen Teil der Feier gestalten.

Erst vor wenigen Wochen hat das Umzugsunternehmen Möbel, Kisten und Maschinen an den neuen Standort transportiert. „Wir stecken noch halb in den Umzugskartons“, so Astrid Vogell, Geschäftsführerin des BBZ, „uns war es wichtig, mit der Segnung nicht zu warten, bis alle angekommen und alles sortiert ist.“ Im Rahmen des Festaktes findet übrigens auch die Staffelübergabe in der Geschäftsleitung statt. Astrid Vogell verlässt Ende September das BBZ, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu stellen. Die zukünftige Leitung stellt zukünftig eine Doppelspitze: Konkret übernimmt Nadja Brauer die pädagogische Leitung und Jürgen Michelbrink die kaufmännische Leitung.